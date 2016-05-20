Ярославль, 20 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области годовалый ребенок-инвалид в течение месяца не мог получить необходимые лекарства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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Как установлено в ходе проверки, первичными медикаментами малыш был обеспечен, но при повторном обращении родителей в медучреждение лекарства были выданы ребенку лишь через месяц. Прокуратура подчеркивает, что эта задержка создала угрозу для жизни и здоровья ребенка.

«Задержка была вызвана недостаточной правовой регламентацией процедуры дополнительного лекарственного обеспечения нуждающихся. В соответствующем приказе департамента здравоохранения и фармации области отсутствовали сроки и механизм рассмотрения заявок о дополнительном лекарственном обеспечении», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В адрес директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области внесено представление, по итогам которого облздрав подготовил изменения в правовой акт. В настоящее время ребенок-инвалид обеспечен всеми необходимыми медикаментами.