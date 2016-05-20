Москва, 20 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. По оценкам жителей России, состояние и оснащение музейных экспозиций в последние годы улучшилось. Доля тех, кто считает их удовлетворительным, с 2008 г. по 2016 г. заметно выросла: с 36% до 53%, а разделяющих обратную точку зрения, напротив, сократилась: с 23% до 6%, соответственно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

kojaro.com Ночь музеев

С каждым годом набирает известность и популярность акция «Ночь музеев»: если в 2012 г. о ней слышали менее половины граждан (42%), то в 2016 г. — уже большинство (58%). Также повысился и уровень участия: с 10% в 2012 г. до 17% в 2016 г.

В этом году 12% опрошенных планируют пойти на акцию в первый раз (18% среди 18−24-летних против 5% среди 60-летних и старше).

Опрос проведен 14−15 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.