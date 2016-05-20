Обнинск, Калужская область, 20 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Немецкая компания E-Volo GmbH, разработавшая вертолёт нового класса Volocopter, рассматривает возможность налаживания партнерских отношений с партнерами из Обнинского научно производственного предприятия «Технология» им .А.Г.Ромашина Калужской области.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина Калужской области

Как сообщил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин, делегация из Германии познакомилась с производственными мощностями предприятия. В связи с тем, что Volocopter является вертолётом сверхлёгкого класса, для него особое значение приобретают весовые и прочностные характеристики комплектующих. С этих позиций колоссальный опыт «Технологии» в области разработки и серийного производства сложнопрофильных изделий из композитных материалов, а также сверхлёгкого авиационного остекления, представляет для немецких специалистов значительный интерес.

Представители E-Volo дали высокую оценку потенциалу обнинского научно-производственного предприятия. По итогам визита рассматривается возможность развития сотрудничества в области создания летательных аппаратов сверхлёгкого класса.

«Внимание к нашей наукоёмкой продукции со стороны зарубежных партнеров, в частности, компании E-Volo — ключевой индикатор уровня «Технологии» и положительная оценка её возможностей. Пожалуй, ни одно отечественное предприятие в этом секторе экономики не обладает нашим опытом трансляции оборонных технологий в гражданский сектор производства», — заявил Андрей Силкин.