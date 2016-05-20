Варшава, 20 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Польские волонтёры отметили столетие Героя Советского Союза Николая Липатова, похороненного на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Инициатором акции выступил житель Варшавы Пётр Заброцки, организовавший скайп-трансляцию с родственниками героя из Татарии.

memory-map.prosv.ru Памятник Николаю Липатову на родине

«Может, нас не слишком много, но от чистого сердца, — сказал Заброцки, обращаясь к жителям посёлка Дербышки, уроженцам которого был Липатов. — Сегодня в Варшаве так ярко светит солнце! Специально для нашего совместного героя, Героя Советского Союза Николая Липатова, который нас освободил».

Swietlana Dybizbanska-Taranowicz Польские волонтёры на прямой связи с потомками героя

Николай Липатов родился 19 мая 1916 года под Казанью. До войны работал сборщиком-механиком Казанского оборонного завода. Когда началась война, то завод стал дублёром Государственного оптико-механического завода из Ленинграда, начав выпускать прицелы, бинокли, перископы.

Николай Липатов вместе с ленинградцами начал поднимать производство, а затем, в 1942 году, ушёл на фронт связистом. В состав 160-й дивизии он прошёл от Москвы до подступов Варшавы. Погиб при взятии польской деревни Грабув. Награждён посмертно званием Герой Советского Союза.

Николая Липатова называют побратимом Александра Матросова. В ожесточённом бою он повторил бессмертный подвиг гвардии рядового Матросова: закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота.

В документе, размещённом на портале «Подвиг народа», говорится:

«13 августа 1944 года в боях под д. Грабув (Польша), когда почти весь личный состав батальона огнём противника был выведен из строя и противник предпринял контратаку, поддерживаемую танками, взвод управления во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Ушаковым поднялся в контратаку. Противник установил станковый пулемёт и на западной окраине д. Грабув ураганным огнём прочёсывал впереди лежащую местность, не давая возможности продвигаться нашим пехотным подразделением вперёд.

Тов. Липатов своим телом закрыл вражеский пулемёт и погиб смертью храбрых, тем самым спас жизнь офицера и всего личного состава взвода управления. Его подвиг дал возможность опрокинуть превосходящего силами противника и занять тактически выгодный рубеж».

Конверт с фотографией Героя Советского Союза Николая Липатова

Николаю Липатову было 28 лет. После войны останки солдаты были перенесены на кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. С помощью архивов односельчане героя установили номер братской могилы — 374, а затем обратились к калининградцам Олегу Жарцеву и Дмитрию Орлову с просьбой отыскать далёкую могилу.

Вчера, 19 мая, в честь столетия легендарного фронтовика польские волонтёры отдали дань герою-освободителю. Интересно, что к акции присоединился случайный прохожий, 21-летний студент из Люблина Михал Кущмирек.

«Мы объяснили Михалу, по какому поводу пришли на кладбище, и он охотно согласился, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из волонтёров Оксана Ротштайн. — Он расспрашивал о России, сказал, что знает о казанском футбольном клубе «Рубин». В общем, это служит ещё одним доказательством, что не все поляки русофобы».