Польские волонтёры отметили столетие Героя Советского Союза из Татарии
Варшава, 20 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Польские волонтёры отметили столетие Героя Советского Союза Николая Липатова, похороненного на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Инициатором акции выступил житель Варшавы Пётр Заброцки, организовавший скайп-трансляцию с родственниками героя из Татарии.
«Может, нас не слишком много, но от чистого сердца, — сказал Заброцки, обращаясь к жителям посёлка Дербышки, уроженцам которого был Липатов. — Сегодня в Варшаве так ярко светит солнце! Специально для нашего совместного героя, Героя Советского Союза Николая Липатова, который нас освободил».
Николай Липатов родился 19 мая 1916 года под Казанью. До войны работал сборщиком-механиком Казанского оборонного завода. Когда началась война, то завод стал дублёром Государственного оптико-механического завода из Ленинграда, начав выпускать прицелы, бинокли, перископы.
Николай Липатов вместе с ленинградцами начал поднимать производство, а затем, в 1942 году, ушёл на фронт связистом. В состав 160-й дивизии он прошёл от Москвы до подступов Варшавы. Погиб при взятии польской деревни Грабув. Награждён посмертно званием Герой Советского Союза.
Николая Липатова называют побратимом Александра Матросова. В ожесточённом бою он повторил бессмертный подвиг гвардии рядового Матросова: закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота.
В документе, размещённом на портале «Подвиг народа», говорится:
«13 августа 1944 года в боях под д. Грабув (Польша), когда почти весь личный состав батальона огнём противника был выведен из строя и противник предпринял контратаку, поддерживаемую танками, взвод управления во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Ушаковым поднялся в контратаку. Противник установил станковый пулемёт и на западной окраине д. Грабув ураганным огнём прочёсывал впереди лежащую местность, не давая возможности продвигаться нашим пехотным подразделением вперёд.
Тов. Липатов своим телом закрыл вражеский пулемёт и погиб смертью храбрых, тем самым спас жизнь офицера и всего личного состава взвода управления. Его подвиг дал возможность опрокинуть превосходящего силами противника и занять тактически выгодный рубеж».
Николаю Липатову было 28 лет. После войны останки солдаты были перенесены на кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. С помощью архивов односельчане героя установили номер братской могилы — 374, а затем обратились к калининградцам Олегу Жарцеву и Дмитрию Орлову с просьбой отыскать далёкую могилу.
Вчера, 19 мая, в честь столетия легендарного фронтовика польские волонтёры отдали дань герою-освободителю. Интересно, что к акции присоединился случайный прохожий, 21-летний студент из Люблина Михал Кущмирек.
«Мы объяснили Михалу, по какому поводу пришли на кладбище, и он охотно согласился, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из волонтёров Оксана Ротштайн. — Он расспрашивал о России, сказал, что знает о казанском футбольном клубе «Рубин». В общем, это служит ещё одним доказательством, что не все поляки русофобы».