Москва, 20 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Столица России стала лауреатом премии Transport Awards Международного транспортного форума (ITF), проходившего в Лейпциге. Жюри конкурса отметило Москву за улучшение ситуации на дорогах и комплексный подход к решению задач в транспортной сфере, сообщает 20 мая портал московской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортная инфраструктура в Москве

Престижную международную награду от имени Москвы получил Сергей Собянин, прибывший в Германию с официальным визитом. Он поблагодарил организаторов конкурса за столь высокую оценку транспортного комплекса столицы, а также выразил признательность тысячам людей, работавших над решением задач дорожной инфраструктуры Москвы.

«Это десятки тысяч работников метрополитена, наземного общественного транспорта, это тысячи таксистов, это десятки тысяч московских строителей. Общими усилиями мы сдвинули с мёртвой точки проблему, которая, казалось бы, была нерешаемой в этом мегаполисе», — заявил Сергей Собянин.

Так, за последние годы средняя скорость на дорогах мегаполиса выросла на 10−12%, а количество ДТП сократилось почти на треть, более регулярно стал ходить общественный транспорт. По словам мэра, в ближайшем будущем в Москве появятся десятки новых станций метро, будет завершена реконструкция всех вылетных магистралей, обновлен пассажирский транспорт.