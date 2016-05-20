Париж, 20 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Французский политик, лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что, став президентом Франции, возможно, признает вхождение Крыма в состав России законным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Я ясно вижу такую возможность, вполне вероятно, что Франция признает Крым российским, это когда я стану президентом Франции», — заявила Ле Пен в интервью RT.

Политик отметила, что никогда не поддерживала санкции в отношении России. Применять к Москве санкционные методы было нелепо.

По мнению Ле Пен, решение о том, с кем из государств поддерживать партнёрские отношения, каждая страна должна решать самостоятельно — она имеет на это право. Политик призвала «умиротворить отношения с Россией».

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