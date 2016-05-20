Киев, 20 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает главной задачей своей правительства «вырвать страну из нищеты». Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» вечером 19 мая.

Цитата из к/ф «Антихрист». реж Ларс фон Триер. 2009. Дания, Германия, Франция, Швеция, Италия, Польша Трое нищих

«А это возможно сделать, только когда у нас будет экономический рост», — заявил Гройсман.

На Украине нужно развивать национальную экономику и бизнес, потому что именно он будет производить деньги, которые люди будут получать на собственную жизнь, — уверен глава украинского правительства.

«У нас сегодня в стране учитель получает 100 долларов. Это является абсолютно неприемлемым. Но для того чтобы заплатить 200 или 500, мы должны сделать все для того, чтобы национальная экономика имела такой ресурс… Я бы хотел, чтобы каждый из вас получил нормальную заработную плату, чтобы вы безопасно ходили по улицам, чтобы вы, приходя в лечебное учреждение, получали качественную диагностику и качественное лечение, чтобы государственными активами управляли люди, которые являются открытыми и публичными, а украинские компании стоили столько, сколько стоят иностранные компании на публичных биржах, а не так, как это есть сегодня. Это путь, к которому мы должны прийти», — подчеркнул он.

Гройсман заявил, что «глубоко верит» в то, что властям Украины — президенту, правительству и Верховной раде — удастся обеспечить экономический рост.

«Мы сможем реально повысить уровень жизни украинских граждан, что мы дадим возможность украинской армии укрепить нашу обороноспособность, а каждому почувствовать, что с каждым годом ситуация не ухудшается, а укрепляется в лучшую сторону», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что при назначении на пост премьера Владимир Гройсман объявил популизм одной из главных угроз для Украины. Однако накануне он пообещал украинцам, что средняя зарплата в стране в результате реформ может быть на уровне 1 тыс. евро.