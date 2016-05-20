Донецк, 20 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Украинские войска поздним вечером и в ночь на 20 мая выпустили 48 мин по северной окраине Донецка, Ясиноватскому блокпосту и городу Докучаевску. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

elitefon.ru Обстрел

«Начиная с 21:00 и до 4:30 украинская сторона обстреливала территорию аэропорта, села Жабичево и Спартак, окрестности «Вольво-Центра», Ясиноватский блокпост и Докучаевск. В общей сложности по этим участкам было выпущено 16 мин калибра 120 мм и 32 мины калибра 82 мм», — сказал источник.

По его данным, огонь велся с позиций противника в оккупированных районах Авдеевки, Новотроицкого, Опытного и Песок. При этом наряду с минометами ВСУ также применили гранатометы и стрелковое оружие, а в районе Ясиноватского блокпоста продолжаются также снайперские обстрелы.

Согласно информации от 19 мая, за последние сутки украинские силовики 326 раз обстреляли территорию республики. В общей сложности противник выпустил 32 мины калибра 120 мм и 72 мины калибра 82 мм, информирует Минобороны ДНР. Кроме того, подчеркивает ведомство, обстрелы велись с использованием ПТУР, БМП, БТР, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.