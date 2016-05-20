Ярославль, 20 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. 22 мая в Ярославской области откроются 170 участков предварительного голосования «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в исполкоме регионального отделения партии.

фото сайта http://yaroslavl.er.ru дебаты на ярославских праймериз

Правила голосования будут почти такими же, как и на основных выборах. Избиратель сможет прийти на свой участок, предъявить паспорт, получить бюллетень и проголосовать. Каждому пришедшему будут выданы два бюллетеня, один — по одномандатному избирательному округу, второй — по партийному списку. В каждом бюллетене избиратель сможет проголосовать не за одного, а за двух кандидатов. На данный момент в Ярославской области в праймериз участвует 33 кандидата.

По 194 одномандатному избирательному округу зарегистрированы следующие претенденты :

Антон Артемьев — временно не работающий, с 2010 до 2013 года был депутатом Ярославской областной думы 5 созыва, в июле 2013 года покинул ряды «Единой России».

Василий Бобков — депутат Ярославской областной думы, советник ООО «Альфа Сервис», пенсионер МВД. Ранее Василий Бобков работал главой территориальной администрации Ленинского района Ярославля и в Департаменте региональной безопасности Правительства области. Принимал участие в праймериз по выборам мэра Ярославля и депутатов муниципалитета, но выиграть их ему не удалось.

Александр Гломаздов — депутат муниципального совета городского поселения Тутаев, генеральный директор ООО «СТРИЖ».

Александр Грибов — председатель Общественной Палаты Ярославской области, в 2008—2012 являлся депутатом муниципалитета Ярославля 5 созыва, в 2012—2014 годах работал заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике.

Павел Зарубин — председатель муниципалитета Ярославля, в 2004—2007 годах являлся заместителем главы Ростовского муниципального района, в 2007—2008 возглавлял Департамент региональной политики Правительства Ярославской области.

Николай Золотников — глава Некрасовского муниципального района. В 2005 году был избран главой сельского поселения Красный Профинтерн. В 2008 году на пост главы Некрасовского района выдвигал свою кандидатуру самостоятельно, но вскоре вступил в «Единую Россию». Возглавляет Некрасовское местное отделение партии.

Денис Коканов — младший научный сотрудник Ярославского Филиала Физико-технологического института Российской академии наук, председатель совета регионального отделения «Объединения Потребителей России».

Елизавета Корегина — студентка Ярославского Государственного Медицинского Университета, активист «Молодой гвардии» «Единой России».

Андрей Лихачев — депутат муниципалитета Ярославля, директор по развитию МУП «Центр», помощник члена Совета Федерации Анатолия Лисицына. В 2012 году покинул ряды «Единой России» и вошел во фракцию «Гражданская Платформа» в муниципалитете Ярославля, которую покинул в марте 2014 года.

Юлия Маслова — депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Некрасовского муниципального района, заместитель директора Некрасовского районного «Комплексного центра социального обслуживания населения».

В 195 избирательном округе представлено 12 кандидатов:

Мехди Абдуллаев — безработный депутат муниципального совета Рыбинска. В 2013 Абдуллаев году принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по избирательному округу №13, но избран не был. Судя по всему, исполнял роль кандидата-двойника, выдвинутого против кандидата КПРФ Шакира Абдуллаева.

Николай Брядовой — экс-прокурор города Рыбинска и Некоузского района Ярославской области.

Ирина Васильева — директор государственного учреждения Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании». Являлась участником праймериз по выборам депутатов муниципалитета Ярославля в 2012 году и Ярославской областной думы в 2013 году.

Владимир Громковский — временно не работающий кандидат экономических наук, член консультативного совета «Российской Венчурной Компании», экономический обозреватель журнала «Эксперт».

Алексей Кошонин — студент, исполняющий обязанности руководителя Ростовского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России».

Илья Осипов — заместитель председателя Ярославской областной думы, секретарь Ярославского отделения «Единой России». В 2004—2008 годах — депутат муниципалитета Ярославля, с 2008 года депутат Ярославской областной думы. В 2013 году некоторое время являлся председателем Ярославской областной думы.

Дмитрий Петровский — врач Ярославской областной онкологической больницы. В 2013 году принимал участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов Ярославской областной думы.

Андрей Петухов — инструктор лечебной физкультуры санатория-профилактория «Сосновый бор», помощник депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района», член общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района.

Алексей Седов — монтер Мышкинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз».

Светлана Трошина — глава Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района, в 2008 — 2013 годах являлась председателем Собрания представителей Переславского муниципального района.

Роман Шувалов — оператор технологической оснастки ОАО «Славнефть-Янос».

Алексей Шутов — директор МКУ «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово».

На включение в партийный список «Единой России» претендуют следующие участники предварительного голосования:

Павел Дыбин — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор компании «Микрон». В 2013 году принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по партийному списку «Единой России», но избран не был.

Павел Исаев — заместитель председателя Ярославской областной думы, заместитель секретаря Ярославского регионального отделения «Единой России». В 2004—2007 годах был депутатом муниципалитета Ярославля, 2007−2010 работал в Департаменте региональной политики Правительства области, в 2010—2012 годах работал в компании «Группа «Синтез», в 2012—2013 годах являлся директором Департамента общественных связей Правительства области, представителем губернатора по вопросам региональной политики. В сентябре 2013 года избран депутатом Ярославской областной думы по списку «Единой России» от территориальной группы № 24 (Гаврилов-Ямский и Некрасовский районы).

Антон Капралов — депутат Ярославской областной думы, заместитель председателя комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. Руководитель областного отделения «Молодой Гвардии «Единой России». В 2009—2013 годах был депутатом Думы Ростовского района и муниципального совета сельского поселения Семибратово.

Александр Клишин — депутат муниципального совета Ярославского района, заместитель директора ООО «Резервы и Фонды».

Ирина Орлова — главный экономист Агропромышленного кооператива «Туношна».

Евгений Сдвижков — депутат Ярославской областной думы, генеральный директор ОАО «Рыбинское Управление механизации строительных работ». Возглавлял областную дорожную службу, в 2004—2007 годах являлся мэром Рыбинска. В 2007 году против Сдвижкова было возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке, позднее вынесен обвинительный приговор. Однако в 2011 году Верховный суд России оправдал Евгения Сдвижкова в связи с отсутствием события преступления.

Виктор Тамаров — депутат Ярославской областной думы, председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике. Возглавлял Ярославскую генерирующую компанию, пост генерального директора которой покинул весной 2015 года, незадолго до возбуждения уголовного дела по факту растрат на предприятии. Позже работал заместителем директора аэропорта «Туношна», в настоящее время — депутат на постоянной основе.

Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Российской Федерации. В 2008—2011 годах являлась заместителем председателя Ярославской областной думы.

Анна Тугбаева — заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи Рыбинской городской больницы №1.

Анатолий Упадышев — член Общественной палаты Ярославской области. В 2012 году пытался принять участие в выборах главы Тутаевского района, но зарегистрирован не был.

Ольга Хитрова — депутат Ярославской областной думы, председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Также на включение в список претендуют кандидаты, выдвинутые по одномандатным округам: Антон Артемьев, Василий Бобков, Денис Коканов, Андрей Лихачев, Дмитрий Петровский, Алексей Седов и Светлана Трошина.