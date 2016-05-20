Москва, 20 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Бюджетная отчетность Конституционного и Верховного судов об исполнении федерального бюджета за 2015 год достоверна. Таковы результаты аудиторской проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Кассовый аппарат

Расходы Конституционного суда России за 2015 г. составили 738,2 млн руб., или 98% сводной бюджетной росписи, доходы — 25,3 тыс. руб.

Среди основных причин неполного исполнения федерального бюджета за 2015 г. Конституционным судом: экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; изменения в плане мероприятий по приему иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих с деловым визитом.

Общая экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурсных процедур Конституционным Судом составила 13,2 млн руб., или 13,5% от общего объема размещенных заказов.

Дебиторская задолженность Конституционного суда по состоянию на 1 января 2016 г. составляла 57,3 тыс. руб., кредиторская — 393,3 тыс. руб.

В 2015 году Верховным судом были перечислены в федеральный бюджет доходы в сумме 8,6 млн руб. Прогнозные показатели по доходам исполнены с превышением на 1,7 млн руб. или на 25,4%.

Объемы неисполнения бюджетных ассигнований по Верховному суду составили 79,9 млн руб. (1,7% от общего объема кассовых расходов), лимитов бюджетных обязательств — 79,9 млн руб. (1,7% от общего объема кассовых расходов). Неиспользованные объемы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, прекратившие свое действие 31 декабря 2015 г., возвращены в федеральный бюджет.

Кассовые расходы Верховного суда составили 4,7 млрд руб. или 98,3% в соотношении с показателями сводной бюджетной росписи (с учетом изменений).

Дебиторская задолженность Верховного суда на 1 января 2015 г. составляла 4,9 млн руб. или 0,1% от объема кассовых расходов. Кредиторская задолженность — 13,4 млн руб. или 0,3% от общей суммы кассовых расходов.

Оценка качества управления Верховным судом государственными финансами за 9 месяцев 2015 г. составила 80,9 из 100 возможных баллов.

Организация бюджетного учета и отчетности в Конституционном и Верховном судах осуществлялась в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетная отчетность судов об исполнении федерального бюджета за 2015 г. достоверна.

Заключение Счетной палаты РФ будет направлено в Конституционный суд, в Верховный суд и Палаты Федерального Собрания Российской Федерации.