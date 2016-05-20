Москва, 20 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля растет 20 мая к доллару США и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Антонова Дарья ИА REGNUM Рубль к доллару

По состоянию на 10:51 мск доллар США потерял 42 копейки к предыдущему закрытию и опустился до 66,36 рубля. Евро к этому времени подешевел на 31,70 копейки и составил 74,4340 рубля.

За первый час торгов американская валюта торговалась от 66,2580 рубля до 66,6510 рубля. Европейская — в диапазоне от 74,3550 рубля до 74,7860 рубля.