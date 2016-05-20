Калуга, 20 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Прокуратура, с привлечением специалистов, провела проверку по факту обнаружения захоронения животных вблизи деревни Ивановское Боровского района Калужской области.

tvoygorodpskov.ru В приюте под Боровском содержались около 200 бездомных животных

Как сообщила 20 мая корреспонденту ИА REGNUM, старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, было установлено, что земельный участок, на котором выявлено захоронение животных, принадлежит на праве собственности физическому лицу. Он был выделен собственнику для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако по назначению земля не использовалась, участок не обрабатывался и зарос сорняками. Впрочем, местная администрация мер для того, чтобы заставить собственника использовать землю по назначению, не предпринимала. Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных также не осуществляла контроль за исполнением собственником земельного участка ветеринарных правил и норм содержании животных.

Главе администрации сельского поселения «Деревня Кривское» и руководителю Боровской станции по борьбе с болезнями животных прокуратура м внесла представления. Управлению Россельхознадзора по Калужской области, Комитету ветеринарии при правительстве Калужской области и главе администрации сельского поселения предложено рассмотреть вопрос о привлечении собственника земельного участка к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, приют для животных в Боровском районе Калужской области принадлежит владельцам получившего скандальную известность столичного приюта «Эко Вешняки», которые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» в связи с массовой гибелью кошек и собак. Всего в приюте под Боровском содержались около 200 бездомных собак и кошек, большинство из них находились в тяжелом физическом состоянии.