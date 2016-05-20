Киев, 20 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Страны ЕС в настоящий момент обсуждают возможность переноса введения безвизового режима для Украины.

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Об этом в интервью «Европейской правде» заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий — материал обнародован 20 мая.

Как уточнил дипломат, на скорость принятия решения относительно Украины может повлиять фактор миграционного кризиса.

«Речь идет об инициативе Еврокомиссии создать процедуру, которая позволит пересматривать решение о безвизовом уже после того, как оно принято. Есть страны ЕС, которые считают, что сначала нужно внести эти изменения, а уже потом предоставлять безвизовый Украине», — сказал Точицкий. Какие конкретно это страны — дипломат не уточнил.

Вместе с тем, представитель Украины также обозначил проблемы, связанные с возможным отложением решения о безвизовом режиме.

«Если это произойдет, Евросоюз может потерять надежного партнера на своей восточной границе… Если украинцы увидят, что несмотря на все сделанное государством, несмотря на то, что украинцы выполнили все свои обязательства, Евросоюз не выполняет свои обещания и не предоставляет безвизовый, то это, увы, будет негативно трактоваться на Украине», — пояснил Точицкий.

В завершение дипломат подчеркнул, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

ИА REGNUM напоминает — о том, что введение безвизового режима с ЕС для Украины зависло, стало понятно еще в начале мая. В частности, по плану визовая рабочая группа Европейского Совета 11 мая должна была рассмотреть предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с последующим обсуждением на уровне министров 20 мая — однако это важное мероприятие вообще не состоялось. По предварительной информации, следующее заседание Совета ЕС по безвизовому режиму для Украины, скорее всего, состоится 30 июня.

До этого в Киеве на разных уровнях неоднократно заявляли, что безвизовый режим с ЕС реально может заработать уже летом 2016 года.