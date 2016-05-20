Красногорск, 20 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Недавно образованное главное управление культурного наследия Московской области 19 мая обрело начальника, им стала Валерия Березовская. Соответствующее назначение произвел губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

logoworks.narod.ru Памятник Сергия Радонежского в селе Образцово Щелковского района Московской области

В соответствии с постановлением губернатора, под начало Березовской передают сферу сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области. Чиновник получила должность начальника главного управления культурного наследия, которому были ранее переданы полномочия министерства культуры Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Подмосковье было образовано новое управление культурного наследия, которому было назначено следить за почти 6 тысячами региональных памятников. Тем временем, как отмечают местные активисты, для контроля за соблюдением охранного законодательства был выделен лишь один инспектор.

«Это подразделение, когда было в составе минкульта, имело маленькую штатную численность — в отделе контроля, например, работал всего один сотрудник. Это смешно — на область с 6 тысячами памятников. В новом постановлении говорится, что надо создать управление с сохранением штатной численности. То есть, как я понимаю, никакой полноценной инспекции и других полноценных отделов не создано. Это очень огорчает. Объективно не возможно сохранить в масштабе региона тысячи памятников, не имея необходимого количества сотрудников», — сообщил ранее председатель МОО ВООПИК Евгений Соседов.