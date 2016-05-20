Симферополь, 20 мая, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В аэропорту Симферополь началась масштабная модернизация аэровокзального комплекса. Стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС. 30% этой суммы предоставил «пул частных инвесторов», а 70% — банки «Россия» и «Российский национальный коммерческий банк». Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

sipaero.ru Международный аэропорт «Симферополь»

«Проект будет полностью осуществлён на средства инвесторов и банков. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС. 30% средств будут привлечены от инвесторов, а еще 70% — за счёт кредита официально работающих в Крыму банков, в частности РНКБ и банка «Россия», — сказал Аксёнов.

В управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым ИА REGNUM уточнили, что доля республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут «пулу инвесторов». По словам Сергея Аксёнова, за счёт средств федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя местные власти планируют провести реконструкцию инфраструктуры аэродрома. За счёт средств ФЦП планируется полностью реконструировать и удлинить одну из двух взлётно-посадочных полос (ВПП) до 3200 метров. Таким образом аэропорт получит две действующие ВПП, способные принимать дальнемагистральные гражданские самолёты. Кроме того, будут реконструированы инженерные коммуникации и перестроены подъездные дороги, ведущие к терминалам аэропорта.

Модернизация международного аэропорта «Симферополь» завершится к летнему туристическому сезону 2018 года. Запланировано строительство нового аэровокзального комплекса с терминалом и служебными зданиями, рассчитанного на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможность расширения до 10 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит более 78 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти полуострова заявляли, что из 32 млрд рублей инвестиций, 22,5 млрд рублей — это деньги банков, работающих в Крыму, порядка 10 млрд рублей — средства инвесторов. При этом банки, готовые кредитовать проект, ранее не назывались.