Каир, 20 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Российские специалисты совместно с египетскими в скором времени приступят к сооружению первой в Египте и во всей Северной Африке АЭС. Так, в четверг, 19 мая, Каир утвердил соглашение о привлечении российского кредита на строительство АЭС, пишет местное издание Al-Yaum As-Sabia.

Blueshade Египет. Каир

Указ о строительстве 4-блочной АЭС в районе Дабаа был подписан президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Российский кредит составил $25 млрд, покрыв таким образом 85% от стоимости сооружения атомной электростанции. Остальные 15% египетская сторона оплатит сама. Кредит, предоставляемый РФ, рассчитан на долгий срок: около 12 лет. Возвращать его Каир намерен после того, как станция будет введена в эксплуатацию, то есть за счет выручки, полученной с реализации электроэнергии АЭС.

Ранее, 17 мая, ИА REGNUM сообщало о том, что согласование коммерческого контракта по проекту строительства египетской АЭС в Дабаа будет подписано в ближайшее время, о чем заявил торговый представитель России в Египте Федор Лукашин. По его словам, кредит на сооружение первой в Северной Африке атомной электростанции будет государственным, причем на условиях, выгодных обеим сторонам.

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Атомная энергетика при действующим президенте Египта была объявлена как стратегический выбор страны, так как этот источник энергии считается одним из чистых, относительно других недорогим и безопасным. Поэтому в ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС с четырьмя энергетическими блоками, мощность каждого составит 1200 МВт. Эта атомная электростанция, которую предлагает корпорация «Росатом» будет референтной и сооруженной в соответствии с последними требованиями техники безопасности.

Предоставление кредита российской стороной в размере 85% вписывается в стандартные условия обеспечения финансирования строительства станции. Об этом глава «Росатома» Сергей Кириенко заявлял журналистам в начале 2016 года. Как отметил глава корпорации, сооружение таких атомных объектов чаще всего связано с предоставлением экспортных кредитов. Стандартный процент обычно составляет 70−80% от общей стоимости строительства станции.

Строительство первой египетской АЭС начнется в 2018 году. По крайней мере именно такие сроки обозначил в начале февраля текущего года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Сооружая атомную электростанцию в районе Дабаа, российские специалисты, по сути, внесут значительный вклад в создание на территории Египта новой энергетической отрасли, обещающей кардинально изменить энергетику страны.

Справка ИА REGNUM :

Основным энергоресурсом Египта является нефть. На втором месте — природный газ и гидроэлектроэнергия, которая производится на двух ГЭС в Асуане. ГЭС обеспечивают чуть более 10% от общей установленной мощности. Значителен вклад в общую энергетику страны тепловых электростанций, работающих на ископаемом топливе: они обеспечивают примерно треть всех энергопотребностей страны.

По данным на 2011 год, производство электроэнергии в стране составило почти 139 млрд кВтч. Потребление годом ранее составило чуть более 122 млрд кВтч. В другие страны Египет продал 1,5 млрд кВтч, а импортировал 156 млн кВт электроэнергии. При этом Египет является одним из самых густонаселенных регионов Северной Африки, соответственно, потребление электроэнергии здесь постоянно растет, в связи с чем стране необходим новый эффективный источник энергии.