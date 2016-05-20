Ярославль, 20 мая, 2016, 10:31 — ИА Регнум. 19 мая правительство Ярославской области подписало соглашение о сотрудничестве с вьетнамской компанией «Рус-Вьет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Компания специализируется на изготовлении верхней одежды. Инвесторы намерены разместить производство в Переславском районе.

«Сегодня мы подписали соглашение по развитию швейного, текстильного направления с коллегами из Вьетнама. Наша цель — не только расширение сотрудничества с иностранными партнерами, но и локализация производства с целью импортозамещения», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Михаил Крупин.

Работа предприятия будет способствовать пополнению областного и муниципального бюджетов, устойчивому развитию экономики региона, констатируют в правительстве.