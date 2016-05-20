Москва, 20 мая, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Фонд развития моногородов сформировал Проектный комитет. Председателем комитета утверждена заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. В состав комитета вошли еще 8 человек, сообщается на сайте фонда.

Flazingo Photos Менеджер

Проектный комитет утвердил паспорт проекта «Пилотное внедрение Проектного офиса». Согласно утвержденному комитетом документу, за 11 моногородами будут закреплены проектные менеджеры, которые помогут в формировании программ развития, привлечении федеральных средств, а также частных инвестиций.

Городами-пилотами стали Анжеро-Судженск Кемеровской области, Камешково Владимирской области, Кумертау Республики Башкирия, Новотроицк Оренбургской области, Усть-Катав Челябинской области, Димитровград Ульяновской области, Канаш Чувашской Республики, Надвоицы Республики Карелия, Тольятти Самарской области, Череповец Вологодской области. Кроме того, по решению Проектного комитета в состав городов-пилотов добавлен город Краснотурьинск Свердловской области.

Одной из первых задач линейных менеджеров станет совместное с главами моногородов и администрациями субъектов Российской Федерации определение проектов и мероприятий, которые войдут в программы комплексного развития монородов.

Отметим, в случае успешности пилотного проекта практика Проектного офиса будет применена на все моногорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских моногородах к кризисным относятся 59 градообразующих предприятий (металлургия — 25 и лесопромышленный комплекс — 11), риски ухудшения ситуации — в 67 (металлургия — 30), стабильных — 101.

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