Москва, 20 мая, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР надеется, что руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов воспользуется подарком фракции — билетом в Таллин в один конец. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил журналистами депутат от ЛДПР Виталий Золочевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

«Москвичи надолго запомнят эту одиозную личность, и те ситуации, которые с ним связаны — и скандал с дипломом, и скандал с гражданством, и деньги от парковок, которые идут в офшоры, и эвакуаторный беспредел в Москве, и расширение зоны платной парковки — все это ассоциируется с именем Ликсутова», — сказал он.

«Мы с коллегами посовещались и решили на 12 июня — День России — сделать ему подарок, купили билет на самолет в один конец Москва — Таллин. Сегодня депутатской почтой билет отправим, надеемся, что он им воспользуется», — отметил депутат, продемонстрировав билет журналистам.

В 2005 году Ликсутов получил гражданство Эстонии «за вклад в развитие местной экономики». В 2011 году в связи с назначением на пост руководителя столичного транспортного департамента он отказался от эстонского гражданства.