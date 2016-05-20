Москва, 20 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Вся фракция ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским прибыла в Госдуму на велосипедах, самокатах и роликах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Дегтярев на пленарном заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Также, по его словам, депутаты намерены обратиться к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой организовать велопарковку возле здания нижней палаты парламента На Охотном ряду. «Мы подготовили обращение на имя руководителя Госдумы с просьбой организовать велопарковку — некуда поставить велосипед около Госдумы», — сказал Дегтярев.

«Обязательно именную велопарковку, для каждого руководителя фракции по количеству пыли будем определять, кто ведет активный образ жизни, а кто нет», — заявил Дегтярев.