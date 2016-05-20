Астана, 20 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Пять международных грузовых поездов, следовавших из КНР в Европу и Казахстан оказались заблокированы в результате железнодорожной катастрофы у китайско-казахстанской границы.

ponchikov.net Железная дорога

В результате столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли 18 вагонов. Повреждено более 150 метров железнодорожного полотна, пишет «Синьхуа».

По информации таможенного управления в г. Урумчи, четыре поезда, следовавшие из КНР в Казахстан, и один состав, направляющийся в Польшу, уже более 10 часов ожидают завершения разбора завалов и окончания ремонтных работ на месте происшествия.

По приглашению казахстанской стороны к месту аварии прибыли специалисты из КНР, которые помогут своим коллегам восстановить железнодорожное сообщение.