Ярославль, 20 мая, 2016, 10:21 — ИА Регнум. 19 мая жители Заволжского района Ярославля вышли на народный сход. Поводом для собрания жителей послужило состояние дороги, ведущей к жилому поселку, расположенному между улицами Красноборской и Университетской. Дорога не имеет асфальтового покрытия и освещения, после дождя по ней практически невозможно проехать, она усыпана ямами.

ИА REGNUM

На собрание вышло более 50 жителей жилого поселка. Все они требовали асфальтирования дорожного полотна и установки хотя бы временного освещения. Прибывший на встречу и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин заверил собравшихся, что в следующем году дорога будет заасфальтирована.

«Только в конце 2015 года были приняты изменения в генплан Ярославля, и часть территории, к которой ведет данная дорога, была присоединена к городу. До этого мы не могли предпринимать действий, поскольку дорога была пограничной между городом Ярославлем и Ярославским муниципальным районом. Мы, к сожалению не приступали даже к проектированию будущих работ, поэтому задача сотрудников Департамента городского хозяйства в этом году дорогу запроектировать, чтобы попытаться ее в 2017 году сделать», — заявил и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

Исполняющий обязанности главы города отметил, что для строительства данной дороги придется привлекать средства областного бюджета. Выслушав представителей власти, жители решили обратиться в федеральные государственные органы с жалобой на свою проблему и через месяц провести повторный сход.

«Мы будем за свои права бороться, мы выслушали исполняющего обязанности мэра, приняли к сведению. Нас это не удовлетворило. Мы должны обезопасить своих детей, которые ходят по этой дороге в школу, мы должны обезопасить своих женщин, которые гуляют здесь с колясками. Это все опасно, учитывая ужасное состояние дороги и отсутствие освещения. Мы направили письма с жалобами на бездействие городской власти в администрацию Президента и в Генеральную прокуратуру», — заявил организатор собрания, заместитель председателя комитета общественного самоуправления поселка Владимир Смирнов.

«В 2011 году по данной дороге было вынесено четыре решения суда, которые по каким-то странным причинам были утеряны, и исполнительные производства в отношении городской власти так и не были возбуждены. Заявления по факту неисполнения решений судов, по вопросу отсутствия освещения направлены Малютину, находятся в службе судебных приставов. При наличии данных судебных решений мэрия Ярославля обязана была внести в проект бюджета расходы на эту дорогу, и в случае недостатка бюджетных средств обязана была обратиться в Правительство Ярославской области», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

«Абсолютно солидарен с требованиями, изложенными на этом сходе. И абсолютно не убедительно выглядел исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин. Если город выделяет землю под застройку, то городские власти должны думать об инфраструктуре, а тут получилось, что поселок построен, но люди более 15 лет не имеют нормального подъезда к своим домам. Я когда-то писал депутатский запрос по прокладыванию дороги, но получил отписку о том, что денег нет. Люди устали бояться за себя, за своих детей и вышли на этот сход. Когда вопрос о софинансировании строительства этой дороги будет вынесен на областной уровень, я думаю, большинство моих коллег по областной думе поддержат жителей поселка», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.