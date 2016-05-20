Москва, 20 мая, 2016, 10:19 — ИА Регнум. МИД РФ ждет официальных извинений от телеканала Euronews, который опубликовал на своем сайте ложную информацию в материале, посвященном годовщине депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщила в своем аккаунте в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

Она представила скриншоты с сайта телеканала, на которых зафиксированы две статьи о годовщине депортации — на английском и русском языках. Если в русскоязычном тексте указывается 200 тыс. депортированных в 1944 году крымских татар, что соответствует историческим фактам, то в англоязычном написано о двух миллионах человек. Отмечается, что это не лишний нолик — два миллиона написаны буквами.

Также Euronews в своем материале заявил о якобы запрете памятных мероприятий по случаю годовщины депортации в Крыму. Напомним, в Республике Крым 18 мая прошел ряд памятных мероприятий, посвященных депортации, в которых приняли участие представители правительства и парламента республики, духовенства, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Захаровой, это не просто двойные стандарты в подаче информации на разные аудитории и не ангажированность. «Это ложь», — написала представитель МИД РФ. «Ждём официальных извинений от телеканала Euronews», — так озаглавила заметку дипломат.