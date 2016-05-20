Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Новым уполномоченным по правам человека на Камчатке может стать действующий заместитель председателя правительства (губернатора) края Валентина Броневич. Её кандидатуру с российским омбудсменом Татьяной Москальковой накануне, 19 мая, обсудил глава территории Владимир Илюхин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Петропавловск-Камчатский

Предполагается, что в ближайшее время Москалькова и Броневич пообщаются по телемосту, после чего и будет принято окончательное решение по согласованию кандидатуры. Потом её останется утвердить только камчатскому парламенту.

Тем временем местные СМИ сообщают, что должность заместителя председателя правительства края после ухода Валентины Броневич, скорее всего, будет сокращена. Сейчас она курирует Министерство территориального развития, Агентство по внутренней политике и Агентство по обеспечению мировых судей. Предполагается, что после ухода Броневич, Министерство будет напрямую подчиняться губернатору, а агентствами, скорее всего, займется первый вице-губернатор, хотя вопросы мировых судей могут передать и другому зампреду.

Институт Уполномоченного по правам человека учреждён в Камчатском крае в 2011 году. До конца апреля текущего года омбудсменом была ИринаОрлова, которая сложила свои полномочия в связи с переездом на постоянное жительство в другой региона.

Валентина Броневич — юрист, имеющий большой опыт работы в области защиты прав человека. С 1996 по 2001 год была губернатором Корякского автономного округа, членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В разные годы занимала должности председателя суда Корякского автономного округа, председателя избирательной комиссии Камчатской области, была членом Камчатской областной коллегии адвокатов.