Калининград, 20 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Калининградской области осуждён старший матрос Евгений Сукачёв, признанный виновным в хищении оружия у командира. Как сообщили сегодня, 20 мая, корреспонденту ИА REGNUM в военном следственном управлении СКР по Балтийскому флоту, инцидент произошёл в войсковой части № 72 076-Ф (рейдовый тральщик «РТ-231». — ИА REGNUM ), дислоцированной в главной военно-морской базе Балтийского флота — городе Балтийске.

Стоп-кадр видеоролика / vk.com, группа сослуживцев «РТ-231» Рейдовый тральщик «РТ-231» в Балтийском море

По данным следствия, Сукачёв, «желая отомстить командиру корабля за предвзятое, по его мнению, отношение к нему», похитил пистолет из незапертого сейфа в каюте командира части. После этого старший матрос выбросил оружие в Калининградский морской канал.

По факту произошедшего вначале в отношении командира Станислава Васильева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). Позже Сукачёв был изобличён. В ходе предварительного следствия и в суде вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, а также возместил стоимость утраченного военного имущества.

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Сукачёву к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

ИА REGNUM уточняет, что в 2007 году рейдовый тральщик «РТ-231» участвовал в совместных с НАТО учениях Open Spirit.