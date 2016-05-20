Воронеж, 20 мая, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Воронежской области бывший полицейский получил условный срок за торговлю суррогатным алкоголем. Решение по уголовному делу Поворинский районный суд вынес 20 мая, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. По делу также проходила 67-летняя местная жительница — теща полицейского.

fonday.ru Дно бутылки

На момент совершения преступления осужденный работал помощником оперативного дежурного линейного отделения полиции на железнодорожной станции Поворино в звании прапорщика полиции. Как установлено судом и следствием, с 2013 года до конца 2015 года полицейский и его сообщница занимались торговлей суррогатным алкоголем. Опасные напитки разливались в бутылки с наклейками спиртных напитков известных брендов, а затем продавались.

При этом, как сообщили в СУ СКР, полицейский лично реализовывал фальсификат рядом с местом своей работы на железнодорожной станции вокзала Поворино.

Только при проведении обысков в домах полицейского и его сообщницы сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 100 бутылок очередной партии опасной алкогольной продукции, приготовленной к сбыту.

Суд признал обоих фигурантов дела виновными в незаконной торговле алкоголем и назначил наказание: бывшему полицейскому (он уволен из органов внутренних дел) наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в 15 тыс. рублей, его сообщнице — 1,5 года лишения свободы условно и такой же штраф. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

За последние несколько месяцев правоохранительные органы выявили несколько подпольных алкогольных заводов. Только в апреле полиция закрыла два подпольных ЛВЗ, а перед УФСБ накрыло «завод» на складе в Воронеже — оперативники изъяли более 3800 бутылок спиртосодержащей продукции различных наименований ведущих мировых производителей.

Между тем, согласно данным Росстата, именно Воронежская область в Центральном федеральном округе является лидером по печальной статистике: в регионе самый высокий уровень смертности от отравлений алкоголем.