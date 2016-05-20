Ростов-на-Дону, 20 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области местные жители, отправившиеся по грибы, обнаружили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Как проинформировали ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, между посёлком Красный бумажник и хутором Дараганы в тайнике более 70 лет пролежали 72 взрывоопасных предмета.

vk.com/mius_front Найденные снаряды времён Великой Отечественной войны:

Территория оцеплена и находится под наблюдение сотрудников правоохранительных органов до прибытия сапёрной группы.

Отметим, что на этой неделе взрывотехники приняли заявки на разминирование более 130 мин и снарядов времён 40-х. Поисковики в рамках межрегиональной Вахты памяти «Еланский плацдарм», которая завершила свою работы на шолоховской земле, обнаружили в ходе полевых выходов 67 боеприпасов.

Также на этой неделе снаряд диаметром 75 миллиметров нашли в городе Таганроге в бухте Андреева на пятом причале. В Ростове-на-Дону при проведении земляных работ обнаружили головную часть артиллерийского снаряда. А в Неклиновском районе местными жителями найдены три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, две гранаты РПГ-26, три тротиловые шашки и мина диаметром 65мм.

Все представляющие опасность предметы были изъяты для уничтожения.

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