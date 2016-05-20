Омск, 20 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Коллекторы угрожали убийством омичу, задолжавшему 10 тысяч рублей микрофинансовой организации. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Омской области, по информации о незаконных действиях коллекторов проводится доследственная проверка.

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«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, тщательно проверены обнародованные сведения о противоправных действиях коллекторов, которые также угрожали членам семьи должника, высказывая угрозы облить кислотой и посадить на цепь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Также из омских СМИ стало известно, что коллекторы посоветовали омичу «заказать гроб себе и своим близким».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, омичи неоднократно жаловались на действия коллекторов в правоохранительные органы. Известно, что в разное время разным должникам коллекторы угрожали взрывом в школе, доведением до инфаркта. Одного из должников коллекторы собирались «грохнуть».

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