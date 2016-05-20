Малоярославец, Калужская область, 20 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Бюст великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, лежащий на земле отдельно от постамента, был обнаружен 19 мая жителями Малоярославца Калужской области в городском сквере 1812 года. Неприятный для местных властей инцидент произошёл именно в день, когда Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года был признан одним из лучших объектов туриндустрии области, сообщает районный информационный портал «Малоярославецкий край».

malkray.ru

Полиция немедленно приступила к проверке на предмет причастности вандалов к порче памятника. Среди версий общественности о том, кто мог свергнуть полководца с пьедестала, помимо хулиганов и коллизий непогоды, была выдвинута версия о том, что в результате увеличения потока машин и связанной с этим вибрации бюст сам постепенно за тридцать лет сдвинулся с места и «сбежал» на лужайку. Впрочем, городские власти утверждают, что на самом деле бюст никак не был прочно закреплён на постаменте, а следовательно, такая ситуация всё равно случилась бы рано или поздно.

К чести администрации, несмотря на проливной дождь, к вечеру бюст был водружён на прежнее место. Причём, по словам сотрудника администрации Сергея Чинарёва, в этот раз он был посажен на специальные крепления.

Памятник военачальнику Михаилу Кутузову, автором которого был московский скульптор Станислав Герасименко, установили в центре малоярославецкого сквера в 1987 году, к 175-летию Малоярославецкого сражения, одной из решающих битв Отечественной войны 1812 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сквере Ветеранов войны на Московской площади в Калуге неизвестные нанесли черной краской надпись на пьедестал памятника подразделениям Красной армии, освободившим город от гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. На место выезжали участковый уполномоченный и оперативные сотрудники. По данному неприглядному факту проводится проверка.

Напомним, 5 ноября 1967 года в Калуге состоялось открытие памятника воинам Красной армии, освободившим город от фашистских оккупантов в конце декабря 1941 года. В сквере на Московской площади областного центра был торжественно установлен на постаменте танк Т-34 с 85-миллиметровой пушкой времен войны, который подарили калужанам воины-танкисты из подмосковного Алабино.