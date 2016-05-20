Великий Новгород, 20 мая, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 20 мая, участников всероссийской акции «На работу на велосипеде» ждали бесплатные угощения и скидки в городских кафе. Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции — общественные движения «Велосипедизация Великого Новгорода» и «Новый город», в областном центре действовало пять таких «энергетических точек».

retrophoto.nnm.ru На велосипеде

Акция «На работу на велосипеде» проводится для привлечения внимания к альтернативному способу передвижения. «Возможно, для кого-то она станет хорошим поводом, чтобы попробовать в первый раз доехать до места работы или учебы на велосипеде, а затем начать ездить регулярно», — отметил куратор проекта «Велосипедизация Великого Новгорода» Евгений Нефедов.

В пресс-центре правительства Новгородской области сообщили, что на велосипеде сегодня на работу приехал и губернатор Сергей Митин. «Когда едешь на велосипеде, более остро ощущаешь все изъяны дороги и недостатки велосипедной инфраструктуры. Есть идея, один или два раза летом закрыть гараж правительства Новгородской области до обеда и предложить всем чиновникам воспользоваться велосипедом», — сказал Митин по приезде на работу. Он предложил присоединиться к этому мероприятию муниципальным чиновникам и представителям дорожной отрасли. «Чтобы они на себе ощутили и поняли, что необходимо сделать, чтобы этот вид спорта развивался в городе более интенсивно», — подчеркнул глава региона. Сергей Митин также пообещал, что на следующий год в бюджете области будут предусмотрены средства, «которые целенаправленно будут выделяться на развитие велосипедной инфраструктуры».

Напомним, всероссийская акция «На работу на велосипеде» проходит с 2014 года и объединяет более 50 городов нашей страны. Ее цель — показать, что ездить до офиса и домой можно не только на автомобилях и общественном транспорте, но и на велосипеде — без пробок и с пользой для здоровья и экологии.