Москва, 20 мая, 2016, 10:04 — ИА Регнум. 42% российских автовладельцев в связи с кризисом никоим образом не изменили свои расходы по содержанию и эксплуатации автомобиля. Остальные же 58% опрошенных автолюбителей рассказали о различных стратегиях экономии. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Статьи экономии автомобилистов во время кризиса

Более четверти автомобилистов (28%) заявили, что в целях экономии во время кризиса они отказались от услуг автомоек и химчисток. Причем среди водителей из городов с населением от 500 тыс. до миллиона человек такой ответ указал каждый третий опрошенный (33%).

23% автолюбителей ответили, что отказались от платных парковок или аренды гаражей. Причем доля таких ответов выше в Москве (27%) и в целом в городах-миллионниках за исключением Санкт-Петербурга, где, наоборот, об отказе от платных парковок и гаражей заявили значительно меньше опрошенных автовладельцев — 18%.

Еще 23% респондентов ответили, что отказались в последние месяцы от технического обслуживания своих автомобилей у официальных дилеров. Доли подобных ответов значительно выше в Москве и Санкт-Петербурге — 29% и 28% соответственно.

Каждый пятый водитель признался, что в последнее время начал отдавать предпочтение АЗС с более доступным по цене бензином. 16% автолюбителей заявили, что начали в последнее время покупать более дешевые запчасти для своих авто.

Таким образом, не только рынок продажи новых автомобилей пострадал от кризиса, показав сокращение более чем на 40% по итогам 2015 года. Рынок запчастей, аксессуаров, автокосметики, не говоря уже о сервисных центрах, тоже резко проседает благодаря переходу автолюбителей в режим экономии.

В опросе приняли участие 1200 автолюбителей в возрасте от 18 лет старше, проживающих в различных типах городов, во всех федеральных округах. Опрос проводился более чем в 60 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.