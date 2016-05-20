Москва, 20 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В выходные дни 21 и 22 мая Москва продолжит находится под влиянием циклона. Погода будет пасмурной и дождливой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре РФ, минимальная температура ночью в Москве составит от +8 до +10 градусов, днем максимальная температура от +13 до +16 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дожди в Москве

«Циклон задержится над регионом, обеспечивая дождливую погоду, местами с грозами и порывистым ветром. Из-за плотных облаков и высокой относительной влажности воздуха температура до конца недели будет иметь небольшой суточный ход: после относительно теплых ночей дневной прогрев будет ограничен, при этом значения средней суточной температуры будут лишь немного отставать от нормы», — сообщил синоптик.

По прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели температура в дневное время начнет постепенно повышаться.

Напомним, 20 мая в столице будет облачно и дождливо. Днем ожидается до +17 градусов. Ветер восточной четверти 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с