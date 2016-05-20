Ереван, 20 мая, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, в Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие руководители правительств стран — членов ЕАЭС.

http://government.ru Заседание Евразийского межправительственного совета в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ереван поздно вечером 19 мая. Помимо Медведева в Ереван уже прибыли премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, глава кабинета министров Казахстана Карим Масимов и руководитель правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что в ходе заседания планируется обсудить широкий круг вопросов по интеграционному взаимодействию, а также формирование общих рынков нефти и развитие сотрудничества ЕАЭС с Китаем. Глав правительств ЕАЭС примет президент Армении Серж Саргсян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межправительственый саммит ЕАЭС должен был состояться 8 апреля в Ереване, однако в связи с началом боевых действий в Карабахе премьер Казахстана отказался приехать в Армению, а Казахстан, который председательствует сейчас в Евразийском межправительственном совете, предложил перенести саммит в Москву. В итоге встреча премьеров стран-членов ЕАЭС состоялась 13 апреля в Москве, где и было решено провести следующую встречу в Ереване.

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