Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия выбрала нового председателя. Как и ожидалось, им стал ранее рекомендованный на этот пост Центризбиркомом Виктор Панкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

st-petersburg.izbirkom.ru Виктор Панкевич

Голосование проходило тайно, в процедуре приняли участие 12 членов горизбиркома. Двое высказались против, остальные десять поддержали кандидатуру Панкевича.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил Панкевича в избирательную комиссию, также по рекомендации ЦИК, 13 мая. Панкевич пришел на смену Алексею Пучнину, которого уволили после резкой критики со стороны Смольного и Заксобрания — якобы прежний глава горизбиркома закрыл глаза на многочисленные махинации при досрочном голосовании на последних муниципальных выборах в 2014 году. При этом, заметим, абсолютным победителем той кампании можно назвать «Единую Россию».

С 2012 года Виктор Панкевич возглавлял Красногвардейский район Санкт-Петербурга. До этого он руководил аппаратом прежнего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко.

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