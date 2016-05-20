Москва, 20 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Сложилось так, что в стране кризис, а у вас есть деньги. Выгодно ли инвестировать в недвижимость в такой период? Как заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель агентства «Мистер ДОМ» Антон Учитель, в 2016 году многие ждали очередных неприятных сюрпризов, но на сегодняшний день рынок недвижимости не рухнул, глобальная мировая война не началась, а доллар не достиг очередной «психологической отметки».

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По словам эксперта, все это усилило в обществе опасения по поводу «обратной волны» и люди стали активно обращать валюту в рубли. «И тут мы наблюдаем интересную тенденцию: вместо того, чтобы вложить свободные денежные массы в модные новостройки, способные генерировать значительный дополнительный доход в виде арендных платежей, основная часть покупателей ушла на рынок элитного жилья и квартир бизнес-класса. Возможно, свою роль сыграли традиционные для нашей страны представления о том, что гораздо выгоднее вложиться в максимально дорогое жилье», — отметил Учитель.

Он подчеркнул, что влиятельным игроком на рынке инвестиций в жилую недвижимость, как это ни странно, является нефть. Это может показаться невероятным, но как свидетельствуют различные исследования, и рост, и падение цен на «черное золото» влекут за собой не только повышение и понижение стоимости квадратного метра жилья, но и влияют на общий объем сделок в целом. Причем, влияют не косвенно, а максимально непосредственно.

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«Если сравнить динамику цен на нефть за последние 5−10 лет, мы будем поражены, насколько точно она совпадает с колебаниями стоимости недвижимости, естественно, с поправкой на «маховик». Если рынок недвижимости чутко отреагировал и вслед за нефтью начал падать, а та вдруг принялась опять расти, то пройдет полтора-два года, прежде чем рынок квадратных метров подтянется вслед», — пояснил эксперт.

Что касается объема сделок, то вслед за стоимостью «черного золота», он уменьшился за последние 2 года больше чем на треть, уточнил Антон Учитель. По его словам, проблем с оборотом недвижимости нет только в столичных регионах, а вот провинция все больше сталкивается с невостребованностью жилья.

«В середине-конце 2016 и в начале 2017 года цены на вторичном рынке недвижимости еще немного снизятся, а общий объем сделок, напротив, увеличится. Разумеется, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного», — прогнозирует эксперт.

Если говорить о стратегии инвестиций в коммерческую недвижимость, то самым интересным трендом наступившего года, по его мнению, может стать постепенное вытеснение с российского рынка западного капитала восточным: «Ситуация такова, что валютные инвесторы из-за океана не смогут более прочно удерживать свои позиции. На сегодняшний день на рынке остается еще много игроков, которые напрочь отказываются вести свои дела в рублях. Отметим также, что, несмотря на все события, ни в 2014, ни в беспокойном 2015 году объемы инвестиций в коммерческую недвижимость нашей страны практически не уменьшились. Более того, учитывая вышеуказанный интерес Юго-Восточной Азии, в 2016 году эти инвестиции должны только увеличиться».

В свою очередь, финансовый консультант Марина Калисеева уверена, что покупка жилой недвижимости сегодня — один из лучших способов сохранить сбережения. Для тех же, кто собирается покупать квартиру в ипотеку, эксперт советует, как сделать это максимально выгодно: «Жилая недвижимость в качестве долгосрочного вложения, безусловно, остается одним из разумных способов сохранения своих накоплений. Квартира или дом — это физический, материальный объект, который всегда будет иметь некую стоимость и ценность. Людям всегда будет нужна крыша над головой, и они будут готовы за эту крышу платить. Это значит, что в случае крайней необходимости, жилую недвижимость всегда можно будет продать, а если такая необходимость для вас не наступит — получать доход от сдачи в аренду».

По ее словам, на сегодня инвестиции в недвижимость — это лучший вариант для тех, у кого на руках есть вся необходимая сумма, и стоит задача сохранить эти деньги. В этом случае разумными будут вложения в одно — или двухкомнатные квартиры в хорошем районе.

Если же денег на покупку квартиры пока не хватает, то лучше не торопиться, а продолжать копить, советует Калисеева: «Привлечение долгосрочной ипотеки по действующим высоким ставкам, да еще на нынешнем падающем рынке недвижимости, значительно увеличивает фактическую цену приобретения квартиры и делает такую инвестиционную сделку нецелесообразной».

«В любом случае, помните правило — покупая квартиру, думайте, как будете ее продавать!» — резюмировала финансовый консультант.