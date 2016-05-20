Тюменские плохие дороги и смертельные ДТП
Тюмень, 20 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Тюменского байкера разорвало пополам напротив кладбища. Сообщения о ДТП появились в социальных сетях вечером 19 мая. ЧП произошло на улице Западносибирской, мотоциклиста практически разорвало пополам.
«Проезжал мимо, затем там же на Чекистов на заправку заехал, МЧСник на кассе стоял, сказал на две части разделило мотоциклиста», — пишет один пользователь сети. Вскоре в группе сети «ВКонтакте «появились знакомые погибшего. Байкером оказался Евгений 1984-го года рождения. Он управлял мотоциклом Ноnda Hornet. Кто-то нашел символичным, что рядом с местом ДТП находится Зайковское кладбище.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной ГИБДД, трагическое ДТП произошло в 21:10 по местному времени (19:10 мск). По словам очевидцев, мотоциклиста во время движения стало клонить в сторону металлического ограждения, он не справился с управлением. Молодого мужчину, действительно, разорвало пополам.
Госавтоинспекторы отметили, что в прошлом году погибший был лишен прав на 18 месяцев. Кроме того, перед поездкой он пил с друзьями пиво.
«Наши дороги не для скорости. Тем более для мотоцикла», — пишут тюменцы в интернете. И отмечают, что на месте ДТП плохая дорога.
«За час до происшествия мы с мужем ехали в том же направлении и на неровном месте нас чуть не выкинуло на «встречку», муж руль удержал, а вот диск у правого переднего колеса помяло хорошо. Когда ехали обратно, то чуть с ума не сошли от увиденного», — сообщает тюменка Екатерина. Вторит ей землячка Алеся: «Мы с мужем постоянно там ездим. Дорога — ужас. Там и гнать не нужно, одни ямы».
Сотрудники региональной ГИБДД подтвердили, что тюменские дороги оставляют желать лучшего. Недавно, 16 мая, совместно с представителями средств массовой информации они провели обследование автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
К примеру, на участке автодороги областного значения «Тюмень — Боровский — Богандинский» за год было выявлено восемь мест постоянных ДТП, в которых 49 человек получили травмы и пять человек погибли.
В ходе совместной проверки выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии дороги: занижение обочины относительно края проезжей части до семи сантиметров. Ответственным за состояние дороги лицам выдано предписание на устранение выявленных недостатков.