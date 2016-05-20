Тюмень, 20 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Тюменского байкера разорвало пополам напротив кладбища. Сообщения о ДТП появились в социальных сетях вечером 19 мая. ЧП произошло на улице Западносибирской, мотоциклиста практически разорвало пополам.

remontdoma-vl.ru Разбитая дорога

«Проезжал мимо, затем там же на Чекистов на заправку заехал, МЧСник на кассе стоял, сказал на две части разделило мотоциклиста», — пишет один пользователь сети. Вскоре в группе сети «ВКонтакте «появились знакомые погибшего. Байкером оказался Евгений 1984-го года рождения. Он управлял мотоциклом Ноnda Hornet. Кто-то нашел символичным, что рядом с местом ДТП находится Зайковское кладбище.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной ГИБДД, трагическое ДТП произошло в 21:10 по местному времени (19:10 мск). По словам очевидцев, мотоциклиста во время движения стало клонить в сторону металлического ограждения, он не справился с управлением. Молодого мужчину, действительно, разорвало пополам.

Госавтоинспекторы отметили, что в прошлом году погибший был лишен прав на 18 месяцев. Кроме того, перед поездкой он пил с друзьями пиво.

«Наши дороги не для скорости. Тем более для мотоцикла», — пишут тюменцы в интернете. И отмечают, что на месте ДТП плохая дорога.

«За час до происшествия мы с мужем ехали в том же направлении и на неровном месте нас чуть не выкинуло на «встречку», муж руль удержал, а вот диск у правого переднего колеса помяло хорошо. Когда ехали обратно, то чуть с ума не сошли от увиденного», — сообщает тюменка Екатерина. Вторит ей землячка Алеся: «Мы с мужем постоянно там ездим. Дорога — ужас. Там и гнать не нужно, одни ямы».

Сотрудники региональной ГИБДД подтвердили, что тюменские дороги оставляют желать лучшего. Недавно, 16 мая, совместно с представителями средств массовой информации они провели обследование автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

К примеру, на участке автодороги областного значения «Тюмень — Боровский — Богандинский» за год было выявлено восемь мест постоянных ДТП, в которых 49 человек получили травмы и пять человек погибли.

В ходе совместной проверки выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии дороги: занижение обочины относительно края проезжей части до семи сантиметров. Ответственным за состояние дороги лицам выдано предписание на устранение выявленных недостатков.