Екатеринбург, 20 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. В Свердловской области пострадавшая от действия коллекторов жительница села Новоисетское обратилась в правоохранительные и надзорные органы. Она сообщила, что в течение последнего время сотрудники микрофинансовой организации требуют с неё деньги, угрожая порчей имущества и расправой. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По словам свердловчанки, которая воспитывает 12-летнюю дочь, в долг брал её бывший сожитель ещё в начале года. Её он, по всей видимости, записал как поручителя по кредиту, хотя на тот момент они уже не проживали вместе. Женщина сообщила, что активность коллекторов началась уже в конце апреля. Они стали звонить по телефону и угрожать насильственными действиями и расправой как самой женщине, так и её дочери. Пострадавшая сообщила, что они также угрожали сжечь её автомобиль. Также, по словам женщины, 5 мая неизвестные бросили в окно дома кирпич, чем напугали её дочь. Сама пострадавшая находится на четвёртом месяце беременности и опасается за своё здоровье и здоровье будущего ребёнка.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что проверку проводят сотрудники МВД. Однако сначала в полиции не хотели принимать заявление женщины, так как не был зафиксирован ущерб. Расследование началось после вмешательства прокуратуры, которая в свою очередь держит ситуацию на контроле.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что заявление было принято после того как пострадавшая позвонила на горячую линию следственного комитета. «По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данного происшествия. Следователи выяснят, были ли это сотрудники коллекторской организации или иные лица. Сейчас говорить о том, кто именно и как осуществлял противоправные действия преждевременно», — сообщил помощник руководителя регионального СУ СКР Максим Чалков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подобный инцидент, связанный с деятельностью микрофинансовых и коллекторских организаций, вызвавший большой резонанс, произошёл в конце зимы текущего года в Екатеринбурге. Тогда представившиеся коллекторами мужчины заблокировали 12-летнего ребёнка в квартире. Они требовали с него вернуть долг родителей и пустить их внутрь помещения. В течение трёх часов коллекторы пытались проникнуть в квартиру и угрожали мальчику, который был дома один. Они сломали замок двери и перерезали провода телефонной связи. Школьник даже не мог позвонить, что бы позвать на помощь и был сильно напуган. В итоге из-за сломанной двери вызволять ребёнка из квартиры пришлось спасателям. По данному факту 1 марта 2016 года было возбуждено уголовное дело и установлены подозреваемые.