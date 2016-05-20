Москва, 20 мая, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Сети появился ресурс, предлагающий бесплатно определить по номеру автомобиля имя и номер телефона его владельца, пишет газета «Ведомости». На сайте указано, что услуга позволит найти контакты хозяина автомобиля, мешающего проезду, погружаемого на эвакуатор и прочее.

Unsplash Автовладелец в автомобиле

База данных формируется пользователями, отправляющими данные на сайт. Общее количество госномеров, внесенных в базу данных, не раскрывается. Также не указываются и контакты разработчиков ресурса. Известно лишь, что сайт autonum.info зарегистрирован 1 апреля 2016 г. посредниками, а физически расположен в Голландии.

По мнению экспертов, база данных сформирована из баз ГИБДД и страховых компаний. Отмечается, что использованы не самые свежие данные. На сайте есть опция для редактирования данных об автовладельце или их удаления.

Соответствие деятельности сайта российскому законодательству сейчас проверяется «Роскомнадзором», сообщил журналистам представитель ведомства Вадим Ампелонский.