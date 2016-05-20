Севастополь, 20 мая, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Прожиточный минимум в Севастополе на первый квартал 2016 года увеличен на 2,5% и составил в среднем 9 тыс. 565 рублей. Изменения повлияли на увеличение ежемесячного пособия при рождении третьего ребенка — до 10 тыс. рублей. Оба постановления приняты правительством города 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

По данным директора департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко, повышение прожиточного минимума необходимо для учета в критериях нуждаемости при назначении мер социальной поддержки населению Севастополя. Таким образом, прожиточный минимум составил в среднем 9 тыс. 565 рублей. Для трудоспособных граждан он равен 10 тыс. 258 рублям, для пенсионеров — 7 тыс. 892, для детей — 9 тыс. 989 рублям.

Прожиточный минимум является базовым для расчета социальных выплат. Ежемесячное пособие на третьего ребёнка и последующих составит 9 тыс. 989 рублей.

«Коэффициент рождаемости в Севастополе хороший, чуть ли не 20%, — сказал чиновник. — Но денег на выплаты у нас в бюджете достаточно: 81 млн рублей, включая 46 млн рублей по софинансированию из федерального бюджета, 35 млн рублей — из городского».