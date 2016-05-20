Нальчик, 20 мая, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Спасательная операция в горах Кабардино-Балкарии успешно завершена сегодня утром, 20 мая. Пострадавшие туристы были спущены на вертолете в поселок Терскол, где их передали в руки врачей «скорой помощи» Эльбрусского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Горы Кабардино-Балкарии

С наступлением рассвета к пострадавшим альпинистам направилась группа спасателей из пяти человек из палаточного лагеря, расположенного недалеко от места нахождения туристов на горе Гума-Чи. В 05:50 погодные условия в горах улучшились, что позволило применить для спасения вертолет. Он поднялся с поляны Терскол с двумя спасателями на борту, и уже в 07:00 поисково-спасательные работы были завершены.

Напомним, 18 мая, в районе горы Гума-Чи в Кабардино-Балкарии, на высоте около 4000 метров сошла лавина. Два туриста получили серьезные повреждения ног. На спасение группы из пяти человек выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 12 человек. Однако добраться в район, где находились альпинисты, им не удалось. Не получилось из-за плохих погодных условий задействовать в спасательных работах и вертолет. Вчера, 19 мая, поиски продолжились, но из-за плохой погоды пришлось их отложить до наступления утра.