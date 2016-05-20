Нью-Йорк, США, 20 мая, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на одном из рекламных экранов, установленных на Таймс-сквер, неожиданно появился президент РФ Владимир Путин. Видеоролик выложил на портал YouTube один из очевидцев.

youtube.com Изображение Владимира Путина на Таймс-сквер

Изображение российского лидера появилось в рекламном ролике автомобиля Volvo. Анимационный Путин подмигнул с экрана, прервав ролик, и также внезапно исчез.

По словам очевидцев, такая вставка в рекламу демонстрируется на экране центральной площади Нью-Йорка уже несколько суток. Портал Inforeactor предполагает, что это дело рук «свитчеров», которые подключаются удаленно к цифровым мониторам и делают свои вставки в транслируемые видеосюжеты.