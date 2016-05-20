Москва, 20 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Слова федерального судьи в США о «неадекватном приговоре» в отношении осуждённого американским судом гражданина России Виктора Бута могут быть использованы адвокатами в апелляционном процессе. Об этом сообщил адвокат Алексей Тарасов, передаёт НТВ.

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Тарасов пояснил, что недавние откровения экс-судьи Ширы Шейндлин, осудившей в своё время Бута, могут стать аргументами в пользу осуждённого. С ними необходимо ознакомить апелляционный суд Нью-Йорка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая федеральный судья Шира Шейндлин, вынесшая в 2012 году Буту приговор — 25 лет тюрьмы, назвала его чрезмерно суровым. Она сделала это после ухода в отставку.

В интервью газете The New York Times экс-судья заявила, что 25-летний тюремный срок, к которому она приговорила Бута, является чрезмерным и неподходящим. Террористом или боевиком он точно не был, сказала она.

Напомним, Бут был приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к 25 годам тюрьмы «за попытку продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия», которая могла бы быть использована, по версии суда, для убийства американских военных.

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