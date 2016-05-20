Москва, 20 мая, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил в интервью газете «Известия» о крайне неблагополучной ситуации с содержанием заключенных в тюрьмах и СИЗО на Украине.

norteverdadeiro.com Тюрьма

По его словам, к заключенным применяют пытки и противоправные методы допроса под психологическим давлением, а Киев, в свою очередь, пытается приукрасить состояние дел. Долгов уточнил, что у российской стороны нет полной информации даже о количестве содержащихся под стражей граждан РФ.

«Украинская сторона попросту нам ее не предоставляет, нарушая таким образом свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Консульскую конвенцию между РФ и Украиной 1993 года», — сказал Долгов.

Он отметил, что доступа российским консульствам, в частности, нет в зону так называемой АТО, где содержится много граждан РФ. «У нас есть свидетельства применения пыточных мер. Это касается людей, которых задерживают в Харькове, Одессе и в районах Донбасса, контролируемых ВСУ», — подчеркнул Долгов.

Омбудсмен выразил надежду, что ситуацию позволит изменить визит подкомитета ООН по предупреждению пыток на Украину, начавшийся 19 мая. Комиссия в ходе визита, который завершится 26 мая, оценит условия содержания заключенных и гарантии их защиты от пыток и жестокого обращения.