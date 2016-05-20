Южно-Сахалинск, 20 мая, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Возможность предоставления сахалинцам заема с низкой процентной ставкой для строительства индивидуального жилья обсудили губернатор региона Олег Кожемяко и глава «Сахалинского ипотечного агентства» Геннадий Осипов. Предполагается, что в первую очередь льготный кредит смогут получить многодетные и молодые семьи и работники бюджетных учреждений, сообщает 20 мая пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Мартин ван Хемскерк. Портрет Питера Герритса Бикера. Фрагмент. 1529

Глава региона отметил, что в настоящее время 800 многодетных семей уже получили земельные участки, однако строительство началось лишь на некоторых из них. Одна из основных причин — отсутствие инженерной инфраструктуры.

Кроме того, гражданам необходимо брать кредит на строительство, однако для этого нужен залог, который есть не у всех. По словам Олега Кожемяко, жителям региона нужны льготные кредиты для строительства и подведения к жилью коммуникаций.

«Работа предстоит большая, ведь в перспективе мы планируем максимально расширить количество участников этой программы», — добавил он.

Геннадий Осипов заявил о готовности «СИА» взять на себя выполнение таких задач, по его словам, подобный опыт отработан в Белгородской области. Стоимость квадратного метра жилья в индивидуальном доме составит не более 60 тысяч рублей, процесс строительства смогут организовать сами заемщики.

Программа льготного ипотечного кредитования уже запущена в областном центре, где в соответствии с ней «СИА» возводит первый многоквартирный дом. Участники программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём» получают кредит под 7% годовых, молодые семьи с двумя детьми — под 3,5%, а для многодетных семей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов, процентная ставка является нулевой.