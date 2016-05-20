Искитим, Новосибирская область, 20 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Нападение коллекторов на семью 38-летней жительницы города Искитима (Новосибирская область), о котором стало известно в начале апреля, оказалось розыгрышем. Женщину не подвергали насилию, а её муж и сын не были избиты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

goodfon.ru Коллекторы

После задержания двух подозреваемых в совершении насильственных действий над женщиной и её родственниками выяснилось, что у потерпевших действительно были долги, и, чтобы рассчитаться с ними, решили продать дом.

«Так появилась версия о причастности к преступлению тех, кто был заинтересован в скорейшей сделке с недвижимостью. Среди них оказался 28-летний друг семьи потерпевших, ранее судимый за мошенничество», — говорится в сообщении.

Друг помогал собирать документы для оформления сделки и взял на себя оплату всех расходов. «Потерпевшие не спешили, и у подозреваемого возник план поторопить их с помощью инсценировки нападения коллекторов, требующих возврата долгов», — сообщили в пресс-службе.

Сын потерпевших, как оказалось, обращался к предполагаемому организатору изнасилования. Он намеревался проучить отчима и думал, что нападение коллекторов спровоцирует развод.

«К участию в нападении был привлечен еще один житель Искитима — 21-летний молодой человек, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Новосибирской области началось расследование уголовного дела: коллекторы якобы напали на семью женщины, взявшей микрозайм. В соцсетях появились сообщения, что в Искитиме четверо неизвестных мужчин в масках ворвались в квартиру и напали на семью из трех человек.

Они избили мужа и 17-летнего ребенка хозяйки квартиры, а с ней самой совершили насильственные действия сексуального характера. Женщина сообщила, что в 2015 году взяла в долг пять тысяч у кредитной организации «Деньги сразу», но не смогла их вернуть.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая подозреваемые в изнасиловании были задержаны. Ими оказались 21-летний и 29-летний местные жители.