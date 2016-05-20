Барнаул, 20 мая, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Вместе с сезонным снижением цены на молоко, закупаемое у алтайских крестьян, в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю поступили первые жалобы владельцев личных подсобных хозяйств. На слишком заниженные цены (до 14 руб. за литр) пожаловались фермеры из Чарышского и Локтевского районов. Как пояснила пресс-секретарь Алтайского краевого УФАС России Людмила Лямкина, снижение закупочных цен в этом году наблюдается значительно позже предыдущего.

Маланичева Ольга. «Корова с теленком». 2012 год

«В 2015 году первые жалобы начали поступать в феврале — марте, а существенное снижение закупочных цен отмечено в апреле месяце. По каждому обращению управлением проводится анализ причин снижения закупочных цен сборщиками молока на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства», — отмечает специалист.

Людмила Лямкина также сообщила, что антимонопольные органы заметили и такую тенденцию: как только обнародуется информация о конкретной сумме закупочных цен, указанных в жалобах, закупщики, работающие на других территориях, тут же узнают и тоже снижают «ценник» до этой нижней границы.

«В 2014 году в УФАС по Алтайскому краю поступило 25 заявлений на снижение закупочных цен на сырое коровье молоко от жителей 14 районов края. Закупочные цены опускались с 17−18 рублей и до «исторического минимума» 9 и даже 8 рублей за литр. По итогам расследования были возбуждены антимонопольные дела в 8 районах края. По результатам рассмотрения дел в 5 случаях был установлен факт нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции», выдано 3 предписания, 2 нарушения устранены добровольно», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Между тем, как пояснил редакции ИА REGNUM генеральный директор ООО «Холод» Константин Симонов, снижение закупочных цен связано с сезонным фактором.

«В сезон так называемого большого молока цены традиционно ниже. Повышение продуктивности в этот период, как правило, не требует дополнительных затрат. Если в зимний период мы закупали сырье в среднем по 23 руб. за литр, то сейчас снизили до 19 рублей. Примерно такая же стоимость закупки сложилась и на других предприятиях», — пояснил Константин Симонов. В сравнении с 2015 годом, по его оценке, закупочная стоимость молока возросла значительно: в среднем на 15%.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано более 450 тыс. личных подсобных хозяйств. Доля данного сектора экономики региона в общем объеме производства сельхозпродукции составляет 48,6%, в производстве молока — 57%.

Вместе с тем проблема низких закупочных цен характерна в целом для всей страны. Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле руководитель Республики Татарстан Рустам Минниханов был вынужден вмешался в ситуацию, сложившуюся в четырёх районах, где закупочные цены в среднем составили «всего 21,3 руб./кг». Из-за низких закупочных цен и дефицита кормов крестьяне продолжают резать коров в Чувашии.

Средняя закупочная цена, установленная местными молочными заводами на 14 апреля, составляла 19,97 руб./кг. При этом не по статистике, а по факту цена молока оказалась ещё ниже — 14−15 рублей.