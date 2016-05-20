Москва, 20 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Brent продолжила падение, попав под давление сразу двух факторов: неспособность пробить сильный психологический уровень сопротивления на отметке 50,00 долл./барр., а также резкое укрепление спроса на доллар на росте рыночных ожиданий по ставке ФРС, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Одновременно с этим пришли известия, что запасы сырой нефти в Саудовской Аравии в марте продолжили падение пятый месяц подряд, добравшись до минимальной отметки за последние 1,5 года. С одной стороны, это означает, что саудиты активно распродают сырец, продолжая вести политику нефтяных войн и на текущий момент ограничивая рост котировок. Однако с другой стороны, в перспективе это говорит о дальнейшем сокращении запасов», а это вполне соответствует прогнозам Goldman Sachs о стабилизации баланса спроса и предложения на рынке», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, текущая коррекция — это отличный шанс войти в рынок на более привлекательных уровнях. Спрос на доллар иссякнет уже в ближайшие дни, а, значит, появятся условия для восстановления Brent к отметке 50,00 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 20 мая, цены на нефть растут в ожидании данных Baker Hughes. Так, по состоянию на 08:03 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,90% до 49,25 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,94% до 49,23 доллара за баррель.