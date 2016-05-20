Владикавказ, 20 мая, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии 32 молодых учителя стали участниками всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2016». Как сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM, конкурс стартовал на базе республиканского пединститута.

Ефим Михайлович Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Проводимое в республике мероприятие направлено на создание условий для всестороннего развития творческого потенциала молодых педагогов, а также повышения их квалификации. В рамках первого этапа конкурса учителя подготовили видео-презентации, где рассказали о себе, своей школе и методах работы со школьниками. На протяжении четырех дней компетентное жюри будет оценивать уровень участников. Победитель республиканского тура представит Северную Осетию на всероссийском этапе конкурса.

«Наша профессия не простая, но очень часто в различных школах наблюдаю за потрясающими взаимоотношениями учеников и педагогов, когда ребенок бежит к распростертыми объятиями к своему педагогу. На мой взгляд, это является самой большой оценкой учителя. Оставайтесь всегда в этой профессии и ставьте перед собой большие задачи. Осетия всегда славилась высоким уровнем образования, и вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы этот статус сохранить», — с такими словами к участникам конкурса обратилась временно исполняющая обязанности министра образования и науки РСО-Алания Зита Салбиева.

Напомним, что четвертый раз региональный этап престижного федерального конкурса проводится в Северо-Осетинском государственном педагогическом институте. В этом году участниками его стали 32 молодых педагога со стажем работы в сфере образования не более пяти лет. В республике учредителем конкурса является Минобрнауки РСО-Алания.