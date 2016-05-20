Вашингтон, 20 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Американские молекулярные биологи из Темпльского университета смогли вырезать сегмент ВИЧ из ДНК живого организма, сообщает журнал Nature Gene Therapy.

ДНК

Эксперимент был проведен на лабораторных грызунах. Ученые решили не подавлять размножение вируса, а удалить его из генома. Для этого они применили технологию редактирования генома CRISPR/Cas9 и смогли «вырезать» вирусные гены из ДНК.

Авторы эксперимента утверждают, что им удалось за две недели убрать следы ВИЧ из клеток всех тканей и органов, включая клетки крови. Они утверждают, что следы вируса исчезли и из лимфатических узлов подопытных животных.

Ученые сообщают, что результаты их эксперимента после некоторой доработки можно будет использовать для лечения ВИЧ-инфицированных людей.