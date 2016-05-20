Вологда, 20 мая, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Минэкономразвития определило размер финансовой поддержки, которую получит Вологодская область в нынешнем году на мероприятия по развитию предпринимательства. Так, из федерального бюджета регион получит 82,6 миллиона рублей. Еще 99,5 миллиона на развитие бизнеса предусмотрено в казне Вологодчины.

Питер Артсен. Торговка. 1567

Основная цель, которую ставят перед собой областные власти, — поддержка модернизации и технического перевооружения малых и средних предприятий. Именно поэтому в этом году одной из основных мер поддержки МСБ станет возмещение расходов на приобретение оборудования. На это в регионе потратят сразу 34,1 миллиона рублей (19,9 миллиона — из областного бюджета и 14,2 миллиона — из федерального). Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития региона, приоритет при определении получателей поддержки преференции получат те, кто приобретает российское оборудование. Максимальная сумма возмещения расходов — 3,5 миллиона рублей, или не более 50% от стоимости оборудования.

«Этими субсидиями могут воспользоваться предприниматели, приобретающие различные устройства, механизмы, станки, агрегаты, установки, машины. Оборудование обязательно должно быть новым. Кроме того, его необходимо приобретать из первых рук либо у производителя, либо официального дистрибьютора, дилера. Эта мера поддержки позволит представителям малого и среднего бизнеса области запустить процесс модернизации и обновления основных фондов», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный консультант управления развития малого и среднего предпринимательства департамента экономического развития Марина Балыкова.

Добавим, что сейчас Вологодская область входит в ТОП-10 регионов по поддержке предпринимательства в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, по данным Агентства стратегических инициатив. Так, в области в сфере малого и среднего бизнеса работает более 32% человек, занятых в экономике региона. Сейчас в МСБ работает более 180 тысяч вологжан.